41 межквартальный проезд отремонтируют в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Смоляне обратили внимание на разбитую дорогу, ведущую от улицы Академика Петрова к школе №17. Теперь на участке работает техника, а до конца недели здесь заменят старое покрытие, заасфальтируют дорогу, установят бордюры.

Также работы начались на проезде, соединяющем улицы Губенко и Кутузова в Заднепровье. За два дня дорожники убрали старое покрытие на проезжей части и тротуарах. Работы продолжаются. Кроме того, активный ремонт дорог начался возле домов на улицах Николаева, Коммунистической, Маяковского, Минской и др. Всего в Смоленске планируют отремонтировать 41 межквартальный проезд.

Ранее жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу. Президент сообщил, что к 2024 году половина дорог в регионах будет отремонтирована и приведена в соответствующее состояние.