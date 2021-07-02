Самые высокооплачиваемые профессии назвали в Смоленской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Служба занятости опубликовала топ-7 высокооплачиваемых профессий в Смоленской области. В тройку лидеров вошли агроном, водитель автомобиля категории “C” и газосварщик. Их зарплаты могут достигать от 44 до 80 тысяч рублей. Также в топ вошли егерь, менеджер, повар и юрист.

Ранее "КП" писала, что строительство детской площадки для детей с аутизмом началось в Смоленске. Местоположение объекта жители города выбрали сами ещё в феврале.