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Общество2 июля 2021 9:21

Самые высокооплачиваемые профессии назвали в Смоленской области

Список возглавила вакансия агронома
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Самые высокооплачиваемые профессии назвали в Смоленской области.

Самые высокооплачиваемые профессии назвали в Смоленской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Служба занятости опубликовала топ-7 высокооплачиваемых профессий в Смоленской области. В тройку лидеров вошли агроном, водитель автомобиля категории “C” и газосварщик. Их зарплаты могут достигать от 44 до 80 тысяч рублей. Также в топ вошли егерь, менеджер, повар и юрист.

Ранее "КП" писала, что строительство детской площадки для детей с аутизмом началось в Смоленске. Местоположение объекта жители города выбрали сами ещё в феврале.