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Происшествия2 июля 2021 15:00

Водитель Skoda Octavia оплатил 124 штрафа только после ареста автомобиля

Сумма долгов составила 65 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель Skoda Octavia оплатил 124 штрафа только после ареста автомобиля.

Водитель Skoda Octavia оплатил 124 штрафа только после ареста автомобиля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, в результате чего получил 124 штрафа, оплачивать которые не собирался. Когда сумма задолженности достигла 65 тысяч, судебные приставы арестовали банковские счёта нарушителя и вынесли запрет на регистрационный действия с автомобилем. Мужчина не отреагировал на принятые меры и не выплатил сумму. Кроме того, хозяин стал тщательно скрывать машину от сотрудников ведомства.

По информации пресс-службы регионального УФСПП, автомобиль нашли в ходе рейдового мероприятия. На иномарку был наложен арест, после чего должник незамедлительно оплатил все выписанные штрафы.

Ранее "КП" писала, что тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Николаева в Смоленске. С погибшими проживал 4-летний ребенок.