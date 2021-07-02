Водитель Skoda Octavia оплатил 124 штрафа только после ареста автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, в результате чего получил 124 штрафа, оплачивать которые не собирался. Когда сумма задолженности достигла 65 тысяч, судебные приставы арестовали банковские счёта нарушителя и вынесли запрет на регистрационный действия с автомобилем. Мужчина не отреагировал на принятые меры и не выплатил сумму. Кроме того, хозяин стал тщательно скрывать машину от сотрудников ведомства.

По информации пресс-службы регионального УФСПП, автомобиль нашли в ходе рейдового мероприятия. На иномарку был наложен арест, после чего должник незамедлительно оплатил все выписанные штрафы.

Ранее "КП" писала, что тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Николаева в Смоленске. С погибшими проживал 4-летний ребенок.