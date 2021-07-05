Смолянин отказывался выплачивать моральный ущерб девушке, которую сбил

Смолянин отказывался выплачивать моральный ущерб сбившей девушке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По информации УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал по выплате морального вреда.

Смолянин сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По решению суда мужчина должен выплатить потерпевшей стороне компенсацию в 150 тысяч рублей.

Однако водитель сознательно игнорировал выплату. Тогда судебный пристав арестовал его счета. После этого, мужчина то оплачивал долг небольшими суммами, то уклонялся от выплат. Кроме того, он перестал отвечать на телефонные звонки.

Тогда его ограничили в водительских правах и в праве управления транспортным средством. Лишь после этого мужчина вышел на связь с судебным приставом и оплатил задолженность в полном объеме.

Напомним, 6 июля прекратят движение транспорта на улице Кирова в Смоленске.