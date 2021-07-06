В Ярцевском районе сгорели три хозяйственных постройки рано утром. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

6 июля около 04.00 в деревне Капыревщина на улице Мелиораторов загорелась баня, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вырывающиеся из под крыши языки пламени увидел житель соседнего дома. Мужчина не теряя времени побежал будить хозяев.

Огонь стремительно распространялся на расположенные совсем близко от бани хозяйственный сарай и жилой дом. Хозяева начали выносить свое имущество из дома и выводить из хозяйственной постройки коз.

В панике, на помощь огнеборцев вызвали не сразу. На место приехали две пожарные машины. Оценив обстановку они запросили в помощь еще одну автоцистерну. На подмогу приехали пожарные из Сафоново.

Несколько часов длилась борьба огнеборцев с разбушевавшейся стихией. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжается до сих пор. В результате пожара все три строения сгорели.

Вероятной причиной пожара рассматривают неисправность отопительной печи в бане.

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