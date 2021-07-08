В Алтуховке построят новую школу на тысячу мест. Фото: администрация Смоленска.
Школа на 1 тысячу мест в активно застаивающемся микрорайоне Смоленска в скором времени появится в Алтуховке, сообщает городская администрация.
Софинансирование идет из федерального бюджета.
В январе 2020 года в Алтуховке, где приобретают жилье много молодых семей, открылся детский сад на 150 мест.
Строительство школы станет очередным шагом развития инфраструктуры микрорайона и позволит существенно «разгрузить» близлежащие образовательные организации в микрорайоне Киселевка.
По поручению губернатора Алексея Островского Департамент по образованию и науке начал подготовку проектно-сметной документации.
Напомним, в центре Смоленска перекроют движение транспорта на две недели.