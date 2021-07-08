В Алтуховке построят новую школу на тысячу мест. Фото: администрация Смоленска.

Школа на 1 тысячу мест в активно застаивающемся микрорайоне Смоленска в скором времени появится в Алтуховке, сообщает городская администрация.

Софинансирование идет из федерального бюджета.

В январе 2020 года в Алтуховке, где приобретают жилье много молодых семей, открылся детский сад на 150 мест.

Строительство школы станет очередным шагом развития инфраструктуры микрорайона и позволит существенно «разгрузить» близлежащие образовательные организации в микрорайоне Киселевка.

По поручению губернатора Алексея Островского Департамент по образованию и науке начал подготовку проектно-сметной документации.

Напомним, в центре Смоленска перекроют движение транспорта на две недели.