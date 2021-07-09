В Смоленской области продлят работу мобильных пунктов вакцинации. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым.

Речь шла о работе мобильных пунктов вакцинации населения от коронавируса.

В Смоленске открылись несколько мобильных пунктов вакцинации в ТРЦ «Макси», «Мануфактуре», рядом с ТЦ «Байкал». Однако, график их работы - в будни максимум до 18.00.

Алексей Островский обещал дать поручение профильному заместителю Полине Викторовне Хомайко продлить работу мобильных пунктов вакцинации минимум до 20.00.

Также губернатор пообещал для жителей отдаленных населенных пунктов региона, желающих поставить вакцину, организовать бесплатный проезд до ЦРБ по месту жительства хотя бы раз в неделю.

Напомним, 8 июля в Смоленской области зарегистрировали 259 новых зараженных COVID-19.