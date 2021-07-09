Более 14 км бесстыкового ж/д пути уложат на участке Гагарин – Уваровка в июле

Более 14 км бесстыкового пути железнодорожники уложат на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД в июле. Фото: Пресс-служба РЖД России

С 12 июля на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД начнется капитальный ремонт второго главного пути, за время которого планируется уложить 14,6 км бесстыкового пути. Ремонт будет проводиться в три этапа по технологии «закрытого перегона», когда участок закрывается для движения поездов. Это позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки.

Технологические «окна» назначены с 00:01 с 12 до 23:59 15 июля, в те же часы с 21 по 24 июля и с 26 по 29 июля. В эти периоды планируется выполнить полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 14,5 тыс. кубометров щебня, 18 пар рельсовых плетей длиной 800 метров каждая, а также специальная железнодорожная техника: 4 машины для глубокой очистки щебеночного балласта, по 2 путеукладочных и путеразборочных поезда, 3 состава по 50 вагонов с щебнем, 2 сварочные машины и др. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены незначительные корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва – Смоленск, некоторых пассажирских поездов дальнего следования: Москва – Брест, Калининград – Москва, Москва – Минск – Москва. Изменится время отправления и прибытия ряда пригородных поездов, некоторые электрички выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».