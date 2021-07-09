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Происшествия9 июля 2021 14:00

В Смоленске осудят иностранца, насмерть сбившего смолянку

Спустя неделю после аварии женщина скончалась от травм в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске осудят иностранца, насмерть сбившего смолянку.

В Смоленске осудят иностранца, насмерть сбившего смолянку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации прокуратуры Смоленской области, 46-летний иностранец обвиняется в смертельной аварии.

В темное время суток водитель Nissan Vanette ехал по автодороге «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». Шел дождь. Подъезжая к пешеходному переходу, мужчина не снизил скорость и сбил женщину.

Спустя неделю она скончалась от травм в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Смоленске водитель мотоцикла YAMAHA пострадал в ДТП с «ВАЗ 21127».