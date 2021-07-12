Под Смоленском водитель Renault Sandero пострадал в ДТП с автоледи. Фото: pixabay.com

11 июля в 16.30 на 6-м километре автодороги «Десногорск – Богданово» в Рославльском районе произошла авария, сообщает УМВД России по Смоленской области.

37-летний водитель Renault Sandero не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Sandero получил травмы.

Ранее в Смоленске водитель мотоцикла YAMAHA пострадал в ДТП с «ВАЗ 21127».