Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2021 10:55

Под Смоленском водитель Renault Sandero пострадал в ДТП с автоледи

Renault Sandero столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 39-летней женщины
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Смоленском водитель Renault Sandero пострадал в ДТП с автоледи.

Под Смоленском водитель Renault Sandero пострадал в ДТП с автоледи.

Фото: pixabay.com

11 июля в 16.30 на 6-м километре автодороги «Десногорск – Богданово» в Рославльском районе произошла авария, сообщает УМВД России по Смоленской области.

37-летний водитель Renault Sandero не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Sandero получил травмы.

Ранее в Смоленске водитель мотоцикла YAMAHA пострадал в ДТП с «ВАЗ 21127».