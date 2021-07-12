На МЖД созданы 1,5 тысяч км противопожарных минерализованных полос. Фото: Пресс-служба РЖД России

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей.

Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров.

Для недопущения пожаров в полосе отвода железной дороги Смоленской области проведен окос травы на площади около 200 га.

Кроме того, с наступлением жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты всех 27 пожарных поездов МЖД, в том числе на станции Смоленск, переведены в режим повышенной готовности. Дополнительно установлены 14 цистерн, обеспечивающие общий запас 180-200 тонн воды. При необходимости такие передвижные водохранилища могут использоваться и для заправки пожарных машин МЧС.

С мая по июль 2021 года пожарными поездами МЖД было совершено 13 выездов, 10 из которых – для оказания помощи МЧС.