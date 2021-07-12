Губернатор Смоленской области повторно вакцинировался от коронавируса. Фото: администрация Смоленской области.

Глава региона Алексей Островский прошел процедуру повторной вакцинации от коронавируса в одном из пунктов вакцинации в Смоленске, сообщает администрация Смоленской области.

Перед введением вакцины глава региона прошел осмотр врачом-терапевтом, который измерил уровень кислорода в крови, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, провел термометрию и иные необходимые процедуры, заполнив соответствующую форму.

До этого губернатор привился вакциной Спутник V в декабре прошлого года.

«Глубоко убежден, что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни, а главное, уберечь себя и своих родных от коронавируса, который с каждым днем атакует все агрессивнее», - отметил Алексей Островский.

В настоящее время в регионе открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов вакцинации. Для того чтобы записаться на прививку против коронавируса, можно воспользоваться сайтом Госуслуг, позвонить по единому номеру 122 или обратиться непосредственно в поликлинику.

На сегодняшний день в Смоленскую область поступило 172 369 доз вакцины. За сутки первым компонентом вакцинировано 1 286 человек, вторым – 381. Всего вакцинировались 156 839 смолян, из них 98 665 завершили вакцинацию.

12 июля более 1 200 смертей среди смолян зарегистрировано от COVID-19 с начала пандемии.