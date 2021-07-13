Смоленскэнерго совершенствует качество обслуживания и внедряет новые услуги. Фото: Смоленскэнерго.

За первые 5 месяцев 2021 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» заключил 2100 договоров на оказание дополнительных услуг, сообщает пресс-служба компании.

Большим спросом в этот период пользовались услуга «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП) - 769 заявок, услуга по предоставлению технических ресурсов - 587 заявок, техническое обслуживание сетей наружного освещения - 101 заявка, испытание и диагностика электрооборудования - 30 заявок. Филиал заключил 173 контракта на оказание услуги по обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения. На техническом обслуживании в Смоленскэнерго в настоящее время находится порядка 54 тысяч светильников в муниципальных образованиях Смоленской области. На оперативно-техническом обслуживании в филиале находится более ста объектов заявителей, в том числе подстанции, кабельные и воздушные линии электропередачи. Пользуется спросом размещение рекламы, камер видеонаблюдения на объектах электросетевого комплекса, принадлежащих компании.

Кроме того, в 2021 году филиал начал оказывать новые виды услуг по благоустройству городских дворовых территорий и мест общественного пребывания.

Выручка филиала от реализации дополнительных услуг за 5 месяцев составила 29,1 млн рублей. Средства будут направлены на дополнительное финансирование производственных программ филиала и модернизацию электросетевых объектов.

«Наш филиал понимает свою ответственность по бесперебойной поставке электрической энергии, стремится полностью удовлетворить клиентский спрос и предвосхитить ожидания потребителей. Оказание дополнительных сервисов, с одной стороны помогает компании получить дополнительное финансирование на модернизацию электросетевых объектов, с другой – позволяет потребителям получить профессиональную помощь в разрешении вопросов энергоснабжения. Сегодня нет необходимости искать специализированные организации, оказывающие электросетевые услуги, где зачастую работы в электроустановках потребителя осуществляет неквалифицированный персонал. Филиал обладает силами и средствами, способными выполнить большой спектр допуслуг, который ежегодно расширяется и совершенствуется. Данное направление мы планируем активно развивать в будущем», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

Смоленскэнерго напоминает, что подать заявку на оказание дополнительных услуг филиала можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке.