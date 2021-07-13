Смоленскэнерго за 5 месяцев обеспечило 1265 новых потребителей. Фото: Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» способствуя развитию Смоленской области, присоединяет к сетям компании новых потребителей, сообщает пресс-служба филиала.

За 5 месяцев 2021 года исполнило 1265 заявок на технологическое присоединение. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 34,69 МВт. Подавляющее большинство технологических присоединений (957 договоров) - это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготные категории заявителей). Собственные капитальные вложения филиала на выполнение заявок от льготной категории до 15 кВ составили 111,201 млн рублей. Это 35% освоенных средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона в рамках инвестиционной программы предприятия 2021 года. Вне зависимости от объемов необходимых работ в сетях плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории до 15 кВ составляет 550 рублей.

Самым крупным подключенным объектом в этот период стали магистральные и внутриплощадочные сети инженерной инфраструктуры государственного индустриального парка мощностью 4990 кВт.

Новые мощности для развития получили предприятия различного направления деятельности в разных районах области. Среди них: асфальтный завод в Гагаринском районе, ООО «Форест Групп» и ООО «Грань» в Вяземском районе, обрабатывающие производства ООО «Сафоновский леспромхоз» Сафоновском районе, строительно-инжиниринговая компания ООО «Аквафор Трейдинг» в Велижском районе и многие другие. Также среди присоединенных объектов несколько предприятий агропромышленного комплекса - в селе Васильевское Сафоновского района выполнены работы по электрификации частной фермы мощностью 150 кВт, в деревне Пустошка Новодугинского района к электросети присоединена ферма мощностью 125 кВт, для расширения производства ООО «Вектор» предоставлена дополнительная мощность в размере 110 кВт, присоединены к сетям сельхозпредприятия ООО "Тагрис Логистик" и АО СП "Шуйское" в Вяземском районе и другие сельхозпредприятия.

Особое внимание энергетики всегда уделяют техприсоединению социально-значимых объектов. За этот период, например, было присоединено 19 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Смоленской области мощностью 15 киловатт каждый.

«Филиал вносит вклад в социально-экономическое развитие региона. Так, например, в марте 2021 года специалисты филиала обеспечили выдачу дополнительной мощности таможенно-логистическому терминалу, расположенному у западной границы Российской Федерации в непосредственной близости от трассы М1 “Москва-Минск”. Максимальная присоединенная мощность объекта составила 930 кВт. Питающим центром объекта является ПС 35/10 кВ "Жуковская". Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе.

Доступность технологического присоединения является одним из ключевых факторов развития бизнеса в регионе, в конечном итоге определяющим инвестиционную привлекательность Смоленской области.

Напоминаем, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки прием заявок на технологическое присоединение продолжается в дистанционном режиме, посредством интерактивных сервисов. Заявки на оказание данных услуг можно подать через Единый портал электросетевых услуг Россети «Портал-тп.рф». Консультации по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный)», - добавили сотрудники компании.