«Смоленскэнерго» усилило работу по профилактике детского электротравматизма. Фото: Смоленскэнерго.

В рамках проекта «Смоленскэнерго – детям», который стартовал в июне 2021 года и завершится в конце лета, энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» усилили работу по профилактике детского электротравматизма и уже провели ряд мероприятий в г. Смоленске, сообщает пресс-служб компании.

Среди них – размещение тематических граффити по электробезопасности на двух энергообъектах города, трансляция аудиороликов на радио, проведение игровых занятий для детей летних пришкольных площадок. Одним их таких мероприятий стала беседа-игра для учащихся 1-4 классов средней школы №30. Уже по доброй традиции мероприятие прошло в стенах библиотеки №3 им. Б.Л. Васильева.

Детская электробезопасность — это тема, которая не может быть неактуальной: чем больше и чаще говорить ребенку о правилах поведения вблизи энергообъектов, тем лучше. В игровой форме сотрудники Смоленскэнерго рассказали о том, как правильно пользоваться электроприборами и что категорически нельзя делать около энергообъектов. По мнению энергетиков, так детям проще усваивать знания, которые помогут обеспечить их безопасность и спасти жизнь. Ребята также познакомились с информативными знаками, предупреждающими об опасности электричества, смогли померить средства защиты, которые энергетики используют в работе, в ходе подвижной игры помогли оказать помощь манекену Гоше, условно пострадавшему от удара электрическим током. Беседу энергетики подкрепили наглядными материалами, а в конце встречи подарили школьниками и библиотеке красочную литературу по электробезопасности. Дети проявляли активность, задавали вопросы и делились собственными наблюдениями, приводя примеры из жизни.

«Важно, что беседы по электробезопасности проводятся нашими специалистами непрерывно. Летние каникулы - это пора активного отдыха детей на улице, поэтому полезно еще раз напомнить им о необходимости в ходе подвижных игр и активных видов отдыха смотреть вверх и по сторонам, научить оценивать опасность вокруг. Электричество не имеет ни запаха, его невозможно определить по звуку или цвету, поэтому быть осторожными вблизи энергообъектов помогут знания знаков электробезопасности, правил безопасного взаимодействия с электрическим током в быту и на улице, и самое важное - внимательность», - отметил и.о. заместителя генерального директора-директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.