Более 190 смоленских таможенников вакцинировались от коронавируса. Фото: Смоленская таможня.

Более 190 должностных лиц и работников Смоленской таможни вакцинировались от коронавируса. Около половины из них получили уже второй компонент вакцины и призывают коллег следовать их примеру.

После прививки все сотрудники чувствуют себя хорошо и находятся на рабочих местах, побочные реакции зафиксированы в минимальном количестве. Всем вакцинированным выдан прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

«Руководство Смоленской таможни принимает все необходимые меры по предупреждению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и созданию благоприятных условий на рабочих местах для бесперебойного оформления перемещаемых через границу товаров на всех таможенных постах», - сообщил заместитель начальника таможни – начальник отдела Сергей Назаров.

13 июля на Смоленщине зарегистрировали 243 зараженных коронавирусом.