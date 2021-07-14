В Вязьме пропал 26-летний Андрей Смирнов. Фото: ПСО «Сальвар».

С 13 июля о местонахождения жителя Взяьмы - Смирнова Андрея Александровича 1995 года рождения неизвестно, сообщает ПСО «Сальвар».

Рост мужчины - 183 сантиметра, атлетического телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серо-голубые.

Из особых примет: шрам на подбородке и голове, есть скол на переднем зубе.

Предположительно был одет серую камуфляжную кепку Nike, футболку и спортивные штаны.

При себе у него были наручные часы с синем циферблатом и спортивная сумка.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшего, обратитесь, пожалуйста, по номерам: 8 (4812) 63-63-33, 8 951 703 20 60, 102.