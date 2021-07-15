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Общество15 июля 2021 13:39

Движение автомобилей ограничат через переезд 14 км перегона Сафоново–Азотная в Смоленщине

Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение автомобилей ограничат через переезд 14 км перегона Сафоново–Азотная в Смоленщине.

Движение автомобилей ограничат через переезд 14 км перегона Сафоново–Азотная в Смоленщине.

Фото: Пресс-служба РЖД России

С 20 по 23 июля в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного пути движение автотранспорта по железнодорожному переезду 14 км перегона Сафоново – Азотная, расположенного в районе поселка Струково Дорогобужского района, будет закрыто с 09:00 до 18:00.

Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль, через деревню Новомихайловское.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее. Работы направлены на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов.