Билеты с сообщением Москва-Смоленск можно приобрести по специальному тарифу

Билеты в вагоны с местами для сидения поездов №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск можно приобрести по специальному тарифу. Фото: Пресс-служба РЖД России

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезда №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск.

Так, до 29 июля можно приобрести билеты в вагоны с местами для сидения 2 класса поездов №731/732, 735/736 сообщением Москва-Смоленск по специальному тарифу 650 руб. и поезда №743/744 по специальному тарифу 599 руб.

Совершить поездку можно с 1 по 26 августа 2021 года включительно.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.