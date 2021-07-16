«Россети Центр Смоленскэнерго» повысит надежность туристических объектов национального парка. Фото: Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в июне-июле 2021 года проведет ремонт подстанции 110/35/10кВ «Михайловское», расположенной в одноименном поселке Демидовского района Смоленской области. Подстанция является основным питающим центром поселка, а также питает санаторий «Пржевальское» и объекты Национального парка «Смоленское Поозерье», на территории которого расположены туристическая база «Конный двор», экологический центр «Бакланово», Дом-музей знаменитого русского путешественника Н.М. Пржевальского, Музей Партизанской славы, ряд частных музеев: резьбы по дереву "Резные причуды", вернисаж "Наедине с деревом", музей бересты.

Специалисты филиала произведут на подстанции капитальный ремонт 8 выключателей и 22 разъединителей 35-110 кВ, 2 отделителей и 2 короткозамыкателей 110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 20 МВА, а также замену 146 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ.

«В течение двух месяцев сотрудники филиала проведут работы для улучшения электроснабжения более двух тысяч жителей деревни Михайловское и близлежащих населенных пунктов, главной здравницы Смоленской области - санатория, который одновременно может принять около 500 отдыхающих. Кроме того, будет повышена надежность объектов Смоленского Поозерья, имеющего статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Он является не только заповедником, но и туристической зоной с оборудованными для отдыха стоянками. Энергетики считают своим долгом поддержание надлежащего электроснабжения крупнейшего туристического объекта области с массовым пребыванием людей и инфраструктуры зон отдыха», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.