Сотрудник Смоленскэнерго награжден Серебряным Почетным знаком. Фото: Смоленскэнерго.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках еженедельного оперативного совещания провел награждение сотрудников золотыми и серебряными почетными знаками общества, сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности за большой личный вклад в надежную работу энергосистемы, высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд были отмечены 18 работников «Россети Центр». Среди награжденных серебряным почетным знаком энергокомпании - водитель автомобиля 4 разряда Центрального участка механизации и транспорта службы механизации и транспорта управления обеспечения производства филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Сергей Мазуров. Это не первая награда в копилке Сергея Сергеевича, до этого ему были вручены Почетные грамоты Смоленскэнерго (в 2006 и 2021 году), Почетная грамота компании (в 2018 году).

«Самое ценное в наших компаниях – это люди. Поддерживая безопасность и здоровье персонала, мы не забываем о тех, кто вкладывает в свою работу душу и сердце. Я хочу поздравить тех, чей профессионализм, стремление к достижению цели, высокая ответственность способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами. Поблагодарить за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за неравнодушие и ответственность!», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Сергей Мазуров пришел работать в Смоленскую энергосистему в качестве водителя автомобиля и уже более 25 лет ответственно исполняет свои обязанности в службе механизации и транспорта. Сергей Сергеевич высококвалифицированный рабочий, к любой работе относится со всей ответственностью, часто работает с бригадами электромонтеров на восстановлении электроснабжения потребителей, вызванных аварийными ситуациями. За ним закреплен ряд специальной техники, с помощью которой энергетики выполняют плановые и аварийно-восстановительные ремонтные работы: КАМАЗ-4310, снегоболотоход, ТРЭКОЛ и КАМАЗ –НЕФАЗ. Он быстро и безопасно доставляет бригады к труднодоступным местам повреждений линий электропередачи, участвуя в аварийно-восстановительных работах на территории не только Смоленской, но и соседних областей.

«В апреле 2021 года при эвакуации неисправного 15-тонного трактора из болотистой местности Сергей Мазуров приложил немало усилий для помощи коллегам. Благодаря его опыту, удалось решить эту задачу в поставленные сроки. Также весной этого года он доставлял бригаду на снегоболотоходе для восстановления SDН каналов сети филиала. Преодолевать приходилось разлив реки Днепр, шириной около 1 километра и глубиной до 3 метров. Профессионализм Сергея Сергеевича не подвел в трудных ситуациях!» - рассказал и.о. заместителя генерального директора- директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

«Награждаемый - надежный работник, который выполняет всю порученную работу качественно и в срок. Обладает высокой работоспособностью и целеустремленностью – настоящий энергетик. В службе является лидером среди коллег, способным в любое время помочь и поддержать начинающих, поделиться знаниями и опытом с молодыми работниками, оказать консультативную и практическую помощь в ремонте автотранспорта всем нуждающимся.

Серебряный Почетный знак вручен ему за большой личный вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы, высокий профессионализм, проявленную инициативность при исполнении должностных обязанностей», - добавили в пресс-службе.

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