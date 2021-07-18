В Смоленске показали варианты благоустройства бульвара 30-летия Победы. Фото: администрация Смоленска.
В Смоленске обсудили концепцию благоустройства бульвара 30-летия Победы на улице Рыленкова, сообщает городская администрация.
Ремонт общественной территории запланирован в 2023 году.
Общественные обсуждения прошли в администрации Промышленного района. Было представлено несколько вариантов благоустройства сквера.
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