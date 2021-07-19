В Смоленске появится первая станция виртуального туристического метро. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске подвели итоги конкурса на оформление подземного перехода на площади Победы. Конкурс проводился Центром развития урбанистики при поддержке Фонда Президентских грантов.

Победителем стал проект художника и основателя Coalla Agency Валерия Гольникова, который предложил создать в переходе первую станцию воображаемого Смоленского метрополитена.

Станцию назовут в честь башни "Молоховские ворота", которая исторически была въездом в город. На стене может быть нанесена карта метро, на которую будут добавляться станции, обозначаться интересные локации. Смоленский метрополитен может стать своего рода туристической картой Смоленска.

Итоги конкурса подвела экспертная группа, в которую вошли архитекторы, художники и урбанисты Смоленска. Среди работ других участников были идеи о нанесении на стены подземки портретов именитых смолян, например, М.К. Тенишевой. Ещё одна участница из Смоленска, Данилова Арина, предлагала изобразить в подземке двух девушек из разных эпох - старинную, увлечённую вышиванием и балами, и современную, любящую творчество и живущую среди цифровых технологий.

Проект победителя будет реализован уже в 2021 году: подземный переход на площади Победы преобразится и станет новой точкой притяжения не только для туристов, но и для самих смолян.