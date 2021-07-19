Житель Демидовского района подозревается в убийстве сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 46-летняя смолянка проживала с сожителем, ранее неоднократно судимым. 15 июля между ними произошёл конфликт, мужчина ударил её рукой по голове. На следующий день женщина умерла, подозреваемый сообщил об этом её родственникам. Они вызвали скорую и полицию.

Нетрезвого мужчину задержали в общественном месте, он был арестован на 5 суток. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее «КП» писала, что смолянин сбил на дороге рабочего и не хотел платить компенсацию семье погибшего. Мужчина заплатил полмиллиона долга только после вмешательства приставов.