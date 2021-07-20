Какие вакансии свободны в «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Бухгалтер по НДС
Водитель кат В,С
в пгт. Красный:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Инженер
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Сафоново:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Водитель В, С
в пгт. Кардымово:
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в пгт. Холм-Жирки:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в т. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Рославль:
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Ярцево:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Инженер
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Духовщина:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Дорогобуж:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Вязьма:
Машинист БКСМ (тракторист)
Слесарь по ремонту автомобилей
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.
в п. Хиславичи:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Ершичи:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Гагарин:
Электромонтер по эксплуатации кабельных лини
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий
в п.Угра:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
в г. Сычевка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в п. Новодугино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Темкино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
в г. Починок:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей
в п. Глинка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
г. Рудня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
г. Велиж:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
г. Демидов:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Монастырщина:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
«Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих проходит за счет средств работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья. Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64», - прокомментировали в пресс-службе.
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