Какие вакансии свободны в «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Бухгалтер по НДС

Водитель кат В,С

в пгт. Красный:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Инженер

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Сафоново:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Водитель В, С

в пгт. Кардымово:

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в пгт. Холм-Жирки:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в т. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Рославль:

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Ярцево:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Инженер

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Духовщина:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Дорогобуж:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Вязьма:

Машинист БКСМ (тракторист)

Слесарь по ремонту автомобилей

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

в п. Хиславичи:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Ершичи:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Гагарин:

Электромонтер по эксплуатации кабельных лини

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

в п.Угра:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

в г. Сычевка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в п. Новодугино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Темкино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

в г. Починок:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей

в п. Глинка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

г. Рудня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

г. Велиж:

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

г. Демидов:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Монастырщина:

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

«Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих проходит за счет средств работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья. Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64», - прокомментировали в пресс-службе.

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