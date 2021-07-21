В Смоленской области снова объявлен повышенный уровень погодной опасности. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сегодня, 21 июля, в Смоленской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, рассказал Гидрометцентр РФ.

Предупреждение вызвано высоким уровнем пожарной опасности и продлится до десяти вечера четверга, 22 июля.

При этом в 21 июля в регионе не ожидается анормальная жара, будет небольшое похолодание. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C.

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