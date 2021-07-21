Личный пример

Фото: администрация Смоленской области.

Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию.

На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19 и поделился ощущениями на своей страничке в соцсетях. Решение пройти ревакцинацию глава региона принял из-за снижения антител к вирусу. Напомним, что губернатор прививался в декабре прошлого года вакциной Спутник V. В этот раз тоже был Спутник V, и, по словам главы региона, повторная вакцинация напоминала первую.

«Как показывает жизнь, у каждого этот процесс проходит сугубо индивидуально. По себе могу сказать так – обычный укол в плечо. Равно такие же ощущения были и в декабре», – отметил Алексей Островский.

Он признался, что в течение 4 дней после прививки никаких побочных эффектов не заметил: «Давление – в норме. Пульс – в норме. Температура – в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем вам желаю».

Вторую дозу вакцины глава региона получит 2 августа – через три недели после введения первой.

«Глубоко убёжден, что только массовая вакцинация защитит нас от пандемии и вернёт к привычной жизни. Рассчитывать на то, что все само собой сойдёт на нет и коронавирус куда-то испарится – контрпродуктивно. Задумайтесь, пожалуйста, об этом и не пренебрегайте вакцинацией», – обратился губернатор к смолянам.