Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ.

Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено около 133 млн рублей. Садик рассчитан на 150 мест.

На опережение

На особом контроле На данный момент здесь работает бригада каменщиков из 20 человек. До конца июля компания-подрядчик намерена завершить строительство второго этажа здания и после этого приступить к отделочным работам. Параллельно выполняется подведение всех инженерных коммуникаций (электрических сетей, водоснабжения).

«Очень порадовал настрой руководителя компании-подрядчика Максима Александровича Степанова, заверившего меня, что детский сад будет сдан вовремя – до середины декабря. «Здесь вопрос нашего имени и нашей репутации», – сказал он. Такие слова приятно слышать», – прокомментировал ситуацию на объекте губернатор на своей страничке в соцсетях.

В настоящее время работы идут с опережением графика, готовность объекта превышает 40%.

«Планируем завершить строительство ранее намеченного срока – 1 декабря, чтобы была возможность оперативнее приступить к процедурам получения лицензии на осуществление образовательной деятельности», – поделился планами Максим Степанов.

А значит, есть уверенность, что в начале следующего года, как и планировалось, новый детский сад примет своих первых воспитанников.

Жёсткие меры

Несколько иная ситуация, к сожалению, сложилась при строительстве школы. Возведение образовательного учреждения на 1100 мест в Соловьиной роще включено в план регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На данный момент готовность объекта составляет 52%, наблюдается значительное отставание от графика производства работ. И тому есть ряд объективных причин, которые на первоначальном этапе нельзя было спрогнозировать. Одна из ключевых – рост цен на стройматериалы, потребовавший корректировки ПСД.

Отметим, что с учётом важности данного объекта ранее глава региона поручил дополнительно выделить из регионального бюджета более 90 миллионов рублей, чтобы завершить строительство в обозначенные ранее сроки.

«Но есть и явные недоработки со стороны самого подрядчика, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, которые отчасти можно объяснить пандемией коронавируса. И тем не менее меня категорически не устраивает количество работающих на объекте строителей и единиц техники. При таком серьёзном отставании от графика это недопустимо. Людей на объекте должно быть намного больше!» – высказал своё мнение о ходе строительства на своей страничке в соцсетях Алексей Островский.

Глава региона напомнил руководителю компании об ответственности за ход строительства и о необходимости соблюдения сроков выполнения работ. В противном случае будут приняты самые жёсткие меры.

Алексей Островский предупредил: если не произойдёт качественного изменения подходов к работе и ускорения темпов строительства, администрация Смоленской области в одностороннем порядке расторгнет контракт с компанией-подрядчиком.