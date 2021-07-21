В Смоленске подвели промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: администрация Смоленской области.

Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки.

Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.

Глава региона напомнил, что цель проекта отображена в его названии – сформировать комфортную среду для жизни и отдыха наших граждан. «Это основополагающий постулат, на который должен ориентироваться каждый глава муниципалитета при организации этой работы», – подчеркнул Алексей Островский.

В нынешнем году на формирование комфортной городской среды из бюджетов всех уровней выделено более 290 млн рублей, за счёт которых будет благоустроено не менее 70 дворов и 35 общественных территорий в 31 муниципальном образовании.

На конец первой декады июля в регионе выполнены работы в 15 дворах, 10 парках и скверах. По 13 дворам и 5 общественным пространствам реконструкция вступила в финальную стадию. Районы-лидеры в этом вопросе – Демидовский, Велижский, Ельнинский, Вяземский (Вязьма-Брянское сельское поселение), Руднянский (Голынковское городское поселение) и Хиславичский.

Отметим, что в перечень работ по благоустройству входит ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка скамеек и урн, устройство освещения, парковок и площадок для мусорных контейнеров. Реконструкция общественных территорий включает в себя в том числе оборудование детских и спортплощадок, систем видеонаблюдения, и обустройство пешеходных дорожек.

На завершение этих работ у строителей осталось чуть более двух месяцев.

Алексей Островский поставил задачу главам муниципалитетов и руководству департамента по строительству и ЖКХ, курирующему данное направление, обеспечить 100%-ную готовность и сдачу всех объектов в срок не позднее 1 октября, организовав в приоритетном порядке строгое соблюдение графиков выполнения работ, контроль за их качеством, постоянное взаимодействие с подрядчиком и чёткое следование утверждённым дизайн-проектам.

При этом глава региона подчеркнул, что самое главное – максимально учитывать мнение местных жителей, «потому что вся эта работа проводится для них».