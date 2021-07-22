Новый арт-объект украсит сквер в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Для завершения благоустройства сквера имени И.Е. Клименко осталось доложить плитку, установить лавочки и освещение. Помимо этого в сквере появится необычный арт-объект – 5-ти метровое светящееся дерево, оно будет работать круглый год, вне зависимости от погоды. Внешний вид дерева будет меняться: зимой его украсят новогодние шары и ленты, летом и осенью – листва, а весной на дереве появятся цветы.

Ранее в Смоленске подвели промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году будет благоустроено не менее 70 дворов и 35 общественных территорий в 31 муниципальном образовании.