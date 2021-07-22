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Происшествия22 июля 2021 14:24

Житель Ярцева умер после попытки попасть домой через окно

Сосед снизу несколько раз ударил мужчину деревянным табуретом
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Житель Ярцева умер после попытки попасть домой через окно.

Житель Ярцева умер после попытки попасть домой через окно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел 16 июля на улице Чернышевского в Ярцеве. Смолянин взбирался по выступам фасада, чтобы попасть в свою квартиру на третьем этаже. Соседу, проживающему этажом ниже, действия мужчины показались подозрительными. Он выглянул в окно и нанес несколько ударов деревянным табуретом по голове 36-летнему потерпевшему, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. Мужчина потерял равновесие и сорвался вниз, ударившись головой. Пострадавшего доставили в районную больницу, где на следующий день он скончался.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и точную причину смерти мужчины. Если судмедэкспертиза покажет, что смолянин погиб от удара табуретом по голове, то в отношении соседа будет возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье.

Ранее водитель Lada XRAY сбил рабочего на улице Студенческая в Смоленске. Мужчина получил травмы.