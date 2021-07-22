«Россети Центр» повышает уровень клиентоориентированности филиалов

Фото: пресс-служба Россети Центр.

В начале 2020 года в рамках годовой Коллегии было объявлено о старте масштабной программы по созданию и совершенствованию каналов и механизмов обратной связи с жителями и организациями, в том числе за счет опережающего развития интерактивных сервисов.

На сегодняшний день в компаниях активно реализуется проект по установке терминалов самообслуживания на территориях муниципальных образований, запущены онлайн-сервисы по подаче заявок на услуги организации наружного освещения и выполнения мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям в зоне ответственности потребителя.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на внедрение адресной программы лояльности для разных категорий заявителей.

«Мы меняем формат коммуникации с жителями и организациями, внедряем в работу большое количество электронных сервисов. Параллельно занимаемся повышением качества взаимодействия с потребителями. Речь также идет и о получении тех положительных эмоций, которые в результате скажутся на оценке удовлетворенности от коммуникации с компанией. Необходимо помнить, что наши потребители - это даже не клиенты, а, по сути, заказчики наших услуг и бенефициары нашей деятельности», - отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.

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