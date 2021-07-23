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Происшествия23 июля 2021 10:27

Смолянин арестован на 11 суток за неуплату алиментов

Мужчина задолжал сыну 135 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин арестован на 11 суток за неуплату алиментов.

Смолянин арестован на 11 суток за неуплату алиментов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По решению суда мужчина должен выплачивать своему 14-летнему сыну четверть зарплаты ежемесячно, но средства на содержание ребёнка не поступали.

Задолженность по алиментам достигла 135 тысяч рублей, но смолянин даже не пытался трудоустроиться. Кроме того, он не явился на приём к судебным приставам и некоторое время скрывался от сотрудников ведомства.

С банковских счетов нарушителя взыскали денежные средства, а также запретили мужчине выезд из страны. По информации пресс-службы УФССП Росссии по Смоленской области, должник никак не отреагировал на эти действия. Ему назначили административный арест на 11 суток.

Ранее «КП» писала, что смоленский чиновник сядет в тюрьму за взятку в размере 200 тысяч рублей. Мужчине светит штраф и 3 года лишения свободы.