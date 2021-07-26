Температура в Смоленской области поднимется до 29°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 26 июля в Смоленске ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 29°C, такая погода будет держаться всего два дня, уже в среду возможен дождь.

По области: ночью +8°C…+13°C, днем +24°C…+29°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +26°C…+28°C. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что житель пострадал при пожаре в квартире в Дорогобужском районе. Причина возгорания пока устанавливается.

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