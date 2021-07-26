Волонтеры-медики Смоленской области помогли более 30 тысячам жителей. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Волонтёрский центр «Медволна» на базе СГМУ работает уже полтора года. За это время волонтёрами-медиками было обработано более 31,5 тысячи заявок. В первую очередь, центр помогает пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в доставке лекарств, продуктов, оплате коммунальных счетов и иной помощи.

Движение волонтеров развёрнуто по всей области, в их число входят более тысячи смолян. Кроме оказания помощи людям на самоизоляции и амбулаторном лечении, они работают в мобильных пунктах вакцинации, где помогают медицинским бригадам в осмотре пациентов перед прививкой, а также проводят беседы в общественном транспорте о важности вакцинации и соблюдения масочного режима.

Помимо всего этого, центр планирует реализацию ряда других проектов, направленных на пропаганду ЗОЖ: формирование групп здоровья и проведение зарядок в парках и скверах, лекций о важности соблюдения ЗОЖ, открытие Штабов здоровья в каждом районе области. Как сообщил губернатор Смоленской области в соцсетях, предложения волонтёров будут рассмотрены и, по возможности, взяты в работу.

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