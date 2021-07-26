Крышу здания Смоленской православной гимназии нашли в пункте приема металла. Фото: Смоленская православная гимназия №1.

Смоленская православная гимназия едва не осталась без крыши – со здания украден лист меди весом около 9 кг. К счастью, полиция быстра обнаружила пропажу – металл обнаружен в пункте сдачи цветмета.

Суд привлек владельца пункта к административной ответственности. Штраф составил 50 тысяч рублей. - Нарушение выразилось в невыполнении правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. Организация не составила акт, указывающий на проверку металла на радиационную и взрывобезопасность, - говорится в материалах дела.

Ранее владельцы аптеки перекрасили фасад в историческом здании в центре Смоленска. Городские власти призывают не уродовать облик города.