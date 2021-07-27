Владельцы аптеки вернули фасаду исторического здания в Смоленске прежний вид. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Ранее "розовая аптека" появилась на первом этаже в доме №4 по улице Тенишевой. Власти и жители города обратили внимание на яркий фасад и попросили владельцев не уродовать историческое здание, а незамедлительно вернуть участку первоначальный вид. Городская администрация также отметила, что этот дом – памятник архитектуры регионального значения, а подобные дизайнерские решения должны согласовываться с Главным управлением по культурному наследию. Вскоре участок фасада привели в порядок – оформление убрали, а стена была закрашена бежевой краской.

Напомним, ранее «КП» описывала ситуацию. Негодование по поводу оформления стены высказали не только местные власти, но жители города.