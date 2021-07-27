Ремонт трёх улиц в центре Смоленска планируют завершить в течение месяца. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области обсудили промежуточные результаты реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас работы ведутся на 8 объектах из 13.

Помимо ремонта запланированных улиц, сэкономленные средства направят на проведение дорожных работ на дополнительных участках. Уже в августе начнётся ремонт на улицах Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская, на проспекте Строителей и на 1-м Краснинском переулке.

На Пржевальского, Коненкова и Глинки работы полностью завершатся уже в течение месяца, сообщили в областной администрации. Продвижение есть и на других объектах: на улицах Нормандия-Неман и Большая Краснофлотская почти завершили замену теплосетей, сразу после этого начнутся работы по ремонту дорог.

Ранее «КП» писала, что ремонт участка дороги на улице Шевченко завершают в Смоленске. Рабочие укладывают верхний слой асфальта.