Светодиодное дерево появилось в сквере им. Клименко в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Сквер в центре города, существующий уже более 200 лет, продолжают благоустраивать. На данный момент ведётся укладка гранитной плитки. После этого планируют установить скамейки, урны и светильники, рассказали в администрации Смоленска. На тротуары аллеи укладывается цветная брусчатка разной формы, что позволяет создавать покрытия с уникальным рисунком.

Особое внимание уделили декоративному освещению: в сквере появилось светодиодное дерево. Ранее «КП» уже сообщала о том, что новый арт-объект будет работать круглый год. В зависимости от сезона, внешний вид дерева будет меняться: зимой его украсят гирляндами и новогодними шарами, весной и летом – цветами и листвой. Помимо этого, подсветка появится и у растущих хвойных деревьев – елей и туй.

В городской администрации также отметили, что в работе используются только сертифицированные материалы российского производства.

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