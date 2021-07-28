Водитель смоленской фирмы подозревается в краже 40 тысяч рублей у работодателя. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» подал в суд на своего сотрудника, указав, что водитель украл у фирмы более 40 тысяч рублей.

Мужчина завышал километраж в путевых листах. Деньги, полученные на бензин и смазочные материалы, он забирал себе. За всё время работы, по словам работодателя, смолянин получил более 40 тысяч рублей. Во время очередной проверки дорожной карты, фирма обратила внимание на увеличившиеся расходы и подала в суд на подозреваемого.

По информации Заднепровского районного суда, водитель не явился на заседание и отказался возвращать деньги. Рассмотрение дела прошло в заочной форме, с мужчины взыскали материальный ущерб и госпошлину в размере 1 407,18 рублей.

Ранее "КП" писала, что житель Рославля сядет в тюрьму за вымогательства. Мужчина не только требовал деньги под надуманным предлогом, но и ударил пострадавшего.