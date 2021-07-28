Глава Смоленска высказался против ограждений в центре города. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Глава города высказался против установки ограждений на некоторых улицах. По поручению Андрея Борисова был проведён анализ дорожно-транспортной обстановки в исторической части Смоленска. По мнению специалистов, от установки ограждений можно отказаться на улицах Пржевальского и Глинки. Их появление не только не повлияет на безопасность пешеходов, но и испортит внешний вид Смоленска. Мэр также отметил, что ограждения, возможно, пропадут и на других городских улицах.

Ранее смоляне обсудили ограждения в соцсетях. Установка, предусмотренная ГОСТом, вызвала противоречивые мнения. Большая часть жителей высказалась против ограждений в исторической части города. По мнению смолян, их количество в городе превышает все разумные пределы, ограждения нужно снести на нескольких улицах.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске появилось светодиодное дерево. Необычный арт-объект установили в ходе работ по благоустройству сквера им. Клименко.