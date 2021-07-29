Жители Вяземского района пожаловались на состояние единственного колодца в деревне. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Активисты регионального штаба ОНФ обратились с проблемой в администрацию Вяземского района. Единственным источником питьевой воды в деревне Хмельники был старый колодец, построенный ещё в середине 20 века. По словам жителей, сейчас деревянный сруб покрыт грибком и плесенью, а воду можно использовать только для полива огородов.

Второй колодец находится в километре от деревни, а воду пожилым людям привозят соседи. Её набирают в источнике, который расположен за 18 км от деревни Хмельники. По словам сельской администрации, отремонтировать старый колодец невозможно, потому что он не стоит на балансе поселения. Вопрос строительства нового колодца в деревне не обсуждался.

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