60 приборов учета энергии установят в многоквартирных домах в Смоленской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До конца 2021 года АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечит 60 многоквартирных домов приборами учёта электроэнергии, из них 30 находятся в Смоленске, остальные – в других муниципалитетах региона. Об этом рассказал Алексей Островский на личной странице в соцсетях.

Губернатор также отметил, что в декабре 2021 года планируется запуск производства индивидуальных приборов учета на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в Десногорске. Здесь уже ведутся работы по перепланировке и ремонту помещений.

Помимо этого, в 2021 году в Смоленске откроется контакт-центр компании «АтомЭнергоСбыт», который будет принимать звонки и электронные обращения от жителей Смоленской, Курской, Тверской и Мурманской областей. Специалисты будут обрабатывать перечень вопросов, касающихся не только энергоснабжения, но и иных коммунальных услуг.

Ранее «КП» писала, что ливневки отремонтируют в рамках проекта по благоустройству дворов Смоленска. Жители получат не только обновленный двор, но и отремонтированные подземные коммуникации.