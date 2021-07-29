В Смоленске "Квадра" на 60% выполнила план по обновлению теплосетей

Смоленский филиал “Квадры” выполнил план по обновлению теплосетей на 60 процентов в рамках летней ремонтной кампании текущего года.

На данный момент энергетики выполнили замену трех километров изношенного трубопровода. В общей сложности в этом году планируется заменить 4,9 километра сети. На выполнение работ компания выделила более двухсот пятидесяти шести миллионов рублей.

На сегодняшний день специалисты компании завершили работы на улицах Шевченко, Твардовского, Козлова, Крупской, а также на проспекте Гагарина. Энергетики выполнили замену изношенных участков трубопровода и уже включили их в работу. На улицах 25 Сентября, Попова, Рыленкова, Смолянинова работы ведутся по графику.

На улицах Нормандия-Неман, Ново-Киевской и по пр-ту Гагарина «Квадра» производит замену почти полутора километров теплосети. Это треть от общего объема работ, запланированных на текущий год. Энергетики завершили работы на проспекте Гагарина и восстановили подачу горячего водоснабжения. Кроме этого, полностью завершены работы по обновлению изношенных участков теплотрассы на улице Нормандия-Неман, но подача водоснабжения пока не возобновлена. Этот участок будет подключен после завершения работ на улице Ново-Киевской. Это объясняется тем, что в Смоленске радиальная схема сети теплоснабжения.

Стоит отметить, что энергетики смоленского филиала “Квадры” делают все, чтобы сократить ограничения сроков подачи горячей воды. К примеру, на улице Раевского ремонтируемый участок теплотрассы включили в работу раньше запланированного срока, восстановив горячее водоснабжение для 28 домов. Всего к данному участку подключено 80 домов. Остальные подключат к водоснабжению по графику, когда завершатся ремонтные работы.

Работы, которые выполняет смоленская “Квадра”, направлены на повышение надежности теплосети. За пять лет специалисты провели замену тридцати четырех километров трубопроводов, что позволило обеспечить безаварийный режим работы и сократить за три года количество жалоб от жителей в три раза. Кроме этого, энергетики каждый год проводят опрессовки, которые подтверждают качество выполненных работ.