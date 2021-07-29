50 автомобилей чиновников переданы медработникам Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По распоряжению Алексея Островского в очередной раз организована передача служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровней в помощь больницам. Медицинские работники и волонтеры посещают пациентов на дому, выезжают на пункты вакцинации, доставляют пожилым людям продукты и лекарства.

От администрации уже переданы 7 легковых автомобилей в пользование поликлиник города, 1 – в детскую областную больницу и 3 микроавтобуса отданы под мобильные пункты вакцинации. Дополнительно медикам и волонтерам уже предоставлены около 40 автотранспортных средств.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске "Квадра" на 60% выполнила план по обновлению теплосетей. Энергетики заменили три километра изношенного трубопровода.