Молодежь сможет бесплатно посещать театры и музеи в Смоленске. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

Смоляне в возрасте от 14 до 22 лет смогут принять участие в проекте «Пушкинская карта», который позволит им бесплатно посещать федеральные, региональные, а также частные учреждения культуры.

Каждый участник получит 3 тысячи рублей на культурный досуг с сентября по декабрь. По информации Минкульта, в следующем году эта сумма составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Обладатели «Пушкинской карты» смогут увидеть лучшие спектакли по произведениям русской и зарубежной классики и концертные программы. Механизм выдачи карт будет известен чуть позже.

В список учреждений уже внесены областная филармония, драмтеатр, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. В течение ближайших месяцев сюда также войдут Смоленский государственный музей-заповедник и камерный театр.

Ранее более 7 тысяч самозанятых оформили свою деятельность в Смоленской области. Налог на профессиональный доход был введен в регионе в прошлом году.