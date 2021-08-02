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Происшествия2 августа 2021 8:14

Жительница Рославля перевела мошенникам 55 тысяч рублей

Неизвестная предложила женщине перевести деньги на «безопасный счет»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жительница Рославля перевела мошенникам 55 тысяч рублей.

Жительница Рославля перевела мошенникам 55 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 53-летней местной жительнице позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что со счетов смолянки пытаются похитить деньги. Для предотвращения незаконных действий женщине необходимо как можно быстрее перевести средства на «безопасный счёт».

Следуя инструкциям, смолянка с помощью банкомата перевела 55 тысяч рублей на абонентский номер, продиктованный девушкой. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция направила запросы в банк для предоставления всей необходимой информации, обстоятельства произошедшего выясняются.

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