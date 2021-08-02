Жительница Рославля перевела мошенникам 55 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 53-летней местной жительнице позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что со счетов смолянки пытаются похитить деньги. Для предотвращения незаконных действий женщине необходимо как можно быстрее перевести средства на «безопасный счёт».

Следуя инструкциям, смолянка с помощью банкомата перевела 55 тысяч рублей на абонентский номер, продиктованный девушкой. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция направила запросы в банк для предоставления всей необходимой информации, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее автомобиль Nissan перевернулся в результате ДТП в Ярцеве. Пострадавшему водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из салона автомобиля.