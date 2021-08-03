Нетрезвая жительница Рославля избила сотрудницу полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смолянку в состоянии алкогольного опьянения задержала полиция. Находясь в служебном автомобиле, женщина ударила сотрудницу по голове. В результате пострадавшая получила сотрясение мозга. Повреждения квалифицировали как лёгкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Рославльского городского суда. Женщину признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ранее жилой дом полностью сгорел в Вязьме. В пожаре никто не пострадал.