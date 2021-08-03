5 млн рублей выделят на ремонт девяти смоленских школ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вопросы социально-экономического развития региона обсудили в ходе рабочей встречи Алексея Островского и Сергея Леонова, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На встрече коснулись темы укрепления материально-технической базы смоленских образовательных учреждений.

В частности, речь идёт о средних школах №9, №21 имени Н.И. Рыленкова, №25, №26 имени А.С. Пушкина, №27 имени Э.А. Хиля, №31 и №37, а также Лицее №1 имени академика Б.Н. Петрова и Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского.

В девяти школах проведут ремонт, приобретут необходимую мебель, посуду, линолеум и жалюзи для столовых. На эти цели из областного бюджета будет выделено 5 млн рублей.

Кроме того, ремонт помещений требуется и в детских садах и школах в муниципальных образованиях Смоленщины. Губернатор поддержал предложение рассмотреть возможность оказания содействия в укреплении материально-технической базы учреждений в области.

Ранее капитальный ремонт провели в клинической стоматологической поликлинике Смоленска. Ремонт и закупка оборудования проводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения