Памятник археологии обнаружили при строительстве газопровода в Смоленской области. Фото: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Смоленск».

Раскопки ведутся на месте прокладки трассы межпоселкового газопровода до села Понизовье в Руднянском районе. Здесь был обнаружен объект культурного наследия «Селище Силуяново», сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Смоленск». Газопровод был проложен ниже культурного слоя методом наклонно-направленного бурения. Археологи приступили к раскопкам после завершения строительства.

Площадь проводимых работ составляет 360 кв. м. Раскопки вблизи газовых сетей организованы с соблюдением всех правил. В культурном слое III – IV веков, археологи уже обнаружили «керамику с расчесами». Этот материал характерен киевской культуре.

– С исторической точки зрения Селище Силуяново — важнейший памятник тех времен, когда славяне начали осознавать себя как некое единство. Ведь именно здесь, на территории западной Смоленщины, юга Псковской области и Беларуси происходило формирование славянского этноса, – рассказал руководитель Смоленской экспедиции, доктор исторических наук Николай Кренке.

Ученые рассчитывают найти остатки жилищ обитателей Силуяново и другие артефакты киевской культуры. После изучения находки будут переданы в Смоленский государственный музей-заповедник.

Ранее найденные на вокзале Смоленск медали Великой Отечественной войны вернули ветерану. С начала года на вокзале Смоленск было обнаружено около 250 личных вещей пассажиров.